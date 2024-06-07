في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. فنان كتب نعيه بنفسه وأوصى بعدم إعلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 09:31 صباحاً - تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير محمود مرسي، الذي قدم أعمالًا من أهم وأبرز الأعمال في تاريخ الفن المصري، حيث استطاع الراحل أن يكتب اسمه بحروفٍ من ذهب في الوسط، ويحجز لنفسه مكانًا بين الكِبار.

ومن المفارقات في حياة محمود مرسي أن الراحل كتب نعيه بنفسه قبل وفاته، وذكر في نعيه أسماء أصدقاء عمره وأقرب الناس إليه، كما أوصى بأن يتم إذاعة النعي بعد وفاته، ولا يتم إعلان وفاته إلا بعد دفنه، وذلك حتى لا تكون جنازته فنية، حيث أراد الفنان القدير أن يرحل في صمت بعيدًا عن الكاميرات والإعلام والصحافة.

وتوفى محمود مرسي بعد أن تعرض لأزمة قلبية شديدة، في 23 أبريل عام 2004، حيث كان الراحل يدخن بشراهة مما أدى إلى تعرضه لمضاعفات وتدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة، وأثناء تصوير مسلسل وهج الصيف أصيب الراحل بأزمة قلبية حادة لتفيض روحه إلى بارئها على التو.

وقدم محمود مرسي خلال مسيرته الفنية، مجموعة من الأعمال التي تجاوزت حاجز الـ 91 عملًا، منها رحلة السيد أبو العلا البشري، بين القصيرين، الباب المفتوح، السمان والخريف، طائر الليل الحزين، أبناء الصمت وغيرها، حيث تنوعت أعمال الراحل ما بين السينما والدراما، ولكن جميعها نالت إعجاب الجمهور المصري والعربي.