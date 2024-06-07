نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمسية الـ 26 لسلسلة "أرواح في المدنية " على مسرح الاوبرا الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فقرات فنية متنوعة فى انطلاق العام الثالث لمشروع القاهرة عنوانى بالأوبرا

إستضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ولأول مرة اللقاء الشهرى لسلسلة "أرواح فى المدينة"، الذي قدمه الكاتب الصحفى محمود التميمى في إطار مشروعه الثقافي " القاهرة عنواني ".

وشهد المسرح الصغير الإحتفال السنوى لذكرى انطلاق سلسلة “أرواح فى المدينة”، وبداية العام الثالث للمشروع الثقافى الهادف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين.

25 أمسية

بحضور كل الشخصيات الملهمة والمبدعين الكبار الذين شاركوا فى ليالي "أرواح في المدينة " عبر 25 أمسية أقيمت منذ يونيو 2022 وحتى يونيو 2024، انطلق اللقاء بإستعراض الكاتب محمود التميمي لمجموعة من الفيديوهات التى ضمت لقاءات سابقة توضح فكرة مشروعه مع القاء الضوء على روائع التراث المعمارى المصرى بمختلف احياء القاهرة.

أعمال غنائية من التراث المصرى

وتخلل اللقاء أعمال غنائية من التراث المصرى للمطربة الدكتورة غادة العبسى بمصاحبة عازف العود دكتور ماجد سليمان وفرقته منها "عنوان بيتنا، في نور مُحياك، القمر من فرحنا، وين علي رام الله وغيرها " إلى جانب مشاركة مميزة للشاعرة المبدعة نور عبد الله بعدد من قصائدها المعروفة منها "كتلة مشاعر، الكذب، الغوا الحضن".

المنشد محمود ياسين التهامى

في سياق متصل ابدع المنشد محمود ياسين التهامى بمجموعة من الابتهالات الدينية،مع حضور مميز لـ آية الأبنودي والقاءها باقة من اجمل قصائد والدها الكبير عبد الرحمن الأبنودي.





وشهد الإحتفال أعلان الكاتب الصحفي محمود التميمى عن اختيار الفنان انتصار عبد الفتاح صاحب الرؤية الفنية ومؤسس العديد من المهرجانات كبيرة القيمة والجمهور في شوارع ومسارح القاهرة " مبدع القاهرة للعام ٢٠٢٤ " وأهداه



كتاب القاهرة فى الف عام

جدير بالذكر أن سلسلة " أرواح في المدينة " مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين اطلقه مشروع " القاهرة عنوانى " الثقافي قبل عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة آخرها النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة المصرية.