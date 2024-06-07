نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلا شيحه وأحمد سعد يشعلان مواقع السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتفلت الفنانة جميلة ، مساء أمس الخميس بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور مثل يسرا، ومنة شلبي، وأحمد سعد، وعمرو دياب، وخالد الصاوي، عمرو يوسف، منى زكي، احمد حلمى، نجوى ابراهيم، المطرب ابو، احمد سعد، عمرو سعد، عمرو دياب، امير عيد، هنا شيحة، نبيلة عبيد، هدى المفتى، ونخبة كبيرة من ألمع النجوم والنجمات.

وظهر خلال حفل الزفاف الفنان أحمد سعد مع الفنانة حلا شيحة ليشدوا الأنظار ويكونو حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورهم معا خلال الحفل، وأثارت تلك الصورة جدلًا واسعًا وتعليقات سلبيه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

و أيضًا تعرضت للنقد من الجمهور بسبب الفستان المفتوح من الجنبين ويذكر أن ارتدت في حفل الزفاف فستانا باللون الروز، وجاءت قصته بفتحتين من الجانب وفتحة من الساق.

و يذكر أن تزوج أحمد سعد 4 مرات، الأولى هي لبنى بيومي، والثانية الفنانة ريم البارودي، أما الثالثة فكانت النجمة سمية الخشاب، وخاض تجربة الزواج للمرة الرابعة من علياء بسيوني والتي انفصل عنها.

و أيصًا حلا شيحة تزوجت مرتين، الأولى من رجل كندي أشهر إسلامه بمصر، والثانية كانت من الباحث معز مسعود، والذي انفصلت عنه مؤخرًا.