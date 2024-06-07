من هو أحمد سعد وما عدد زيجاته

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت صوره للفنان أحمد سعد مع الفنانه حلا شيحه من حفل زفاف الفنانه جميله عوض امس الخميس وبعد انتشار هذه الصوره انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا واعتقد الجمهور بارتباطهم ولهذا السبب سوف يعرض لكم دوت الخليج الفني عدد زيجات أحمد سعد.

من هم زيجات أحمد سعد

تزوج الفنان أحمد من زوجته الأولى لبنى بيومى أم أولاده أحمد وجودى، ولكن هذا الزواج لم يستمر ووقع الطلاق بينهما 3 مرات متتالية، واحتفظ الثنائى على العلاقة بشكل جيد من أجل الأولاد.

و بعدها كشف الفنان أحمد سعد عن خطوبته من الفنانة ريم البارودى في عام 2011، ولكن هذه العلاقة شهدت عدة أزمات ما بين الزواج أو الاكتفاء بالخطوبة، حيث نفت الفنانة ريم البارودى أن الزواج تم سرًا، ولكن الفنان أحمد سعد أكد أن الزواج تم واستمر لمدة 6 أيام خلال استضافته في إحدى البرامج التليفزيونية، ثم حدث الانفصال بينهما.

و أيضا تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، ولكن هذا الزواج استمر قرابة العامين فقط، ليحدث الانفصال بعد نشوب خلافات بينهما واتهام بعضهما البعض بعدة اتهامات، ومع مرور الوقت هدأت الأمور بينهما حتى ان الفنان أحمد سعد قدم أغنية في مسلسل "موسى" أثناء مشهد زواج سمية الخشاب من محمد رمضان.

و أخرهم تزوج الفنان أحمد سعد من مصممة الأزياء علياء بسيونى، وذلك بعد أن جمعتهما قصة حب في شهر يوليو حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة وتم الزواج بعدها والأنفصال أيضًا.

من هو أحمد سعد

ولد أحمد سعد علي سيد قناوي في 20 أغسطس 1981 في القاهرة، نشأ في أسرة فنية، وهو شقيق الممثل عمرو سعد، أصدر أحمد سعد سنة 2003 ألبومه الأول بعنوان «أشكي لمين» تضمّن ثماني أغاني منها أغنية «حبيبي روحي»، «يوم واثنين» و«عزيز عيني».

وفي سنة 2007 وبعد سلسلة من الأغاني المنفردة أصدر أحمد سعد ألبومه الثاني بعنوان «وحشتني عيونك»، وتضمن إثنا عشر أغنية منها أغاني «جرحونا»، «كفاية كده»، «كل ليلة» وأغنية «علمني الحب».

و صوّر أحمد سعد أكثر من عشرين أغنية بطريقة الفيديو كليب وقد ساهم ذلك في شهرته خاصة مع تكرار عرضها على القنوات الغنائية المختصة.

و غنى العديد من أغنيات الأعمال الدرامية الشهيرة مثل "سألت نفسي" ؛ "مش باقي مني" ؛ إدعولي في الحرم" ومن أشهر الشعراء الذين تعامل معهم الشاعر جمال بخيت، خاض تجربة التمثيل أكثر من مرة في السينما والتلفزيون كمسلسل «إحنا الطلبة» وفيلم «على وضعك».

و في 31 أكتوبر لعام 2021، أصدرت نقابة الموسيقيين قرارًا بمنع أحمد سعد من الغناء بسبب عدم دفع الغرامة المالية المقررة عليه بسبب مخالفته لقرارها، وتعد هذه هي المرة الثانية لإصدار قرار بوقفه، حيث أوقف من قبل بسبب غناءه مع المطرب الشعبي حسن شاكوش.