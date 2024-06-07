نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. تعرف على أسرار وكواليس حياته الشخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الجمعة 7يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود مرسي، والذي واجه الإرهاب واتسم بالشجاعة والطموح والعزيمة، وتميز محمود بالدقة الشديدة في اختيار أعماله الفنية.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز أسرار وكواليس حياته الشخصية

نشأة محمود مرسي



ولد محمود مرسي بالإسكندرية في يوم 7 يونيو عام 1923، التحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية القسم الداخلي، وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

بداية مشواره

وبعد تخرجه من الجامعة عمل مدرسًا إلى أن استقال منه وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي بمعهد الدراسات العليا السينمائية بباريس.

أمضى خمس سنوات في فرنسا حتى نفذ ماله فغادر إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي، وبعد سبعة شهور من تعيينه حدث العدوان الثلاثي فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية، ثم عمل كمخرج بالتلفزيون المصري ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة. وفي عام 1962 بدأ بالعمل السينمائي في فيلم أنا الهارب للمخرج نيازي مصطفى كما أخرج عدد مالمسرحيات والأفلام منها مسرحية الخاطبة.

حياته الخاصة

تزوج من الفنانة سميحة أيوب وله ولد واحد اسمه علاء.

أهم أعماله



حفر اسمه من ذهب وقدم العديد من البرامج الفنية والثقافية في الإذاعة، منها برنامج عن المسرح العالمي، وأخرج عددًا من المسرحيات والأفلام منها مسرحية الخاطبة، الافلام: أنا الهارب- الليلة الاخيرة - ثمن الحرية - فجر الاسلام- اغنية على الممر- امير الدهاء- حد السيف- السمان-والخريف- شئ من الخوف- سعد اليتيم - طائر الليل الحزين- الباب المفتوح- زوحتي والكلب- العنب المر- فارس بني حمدان- الخائنة- امرأة عاشقة- ابناء الصمت- أمواج بلا شاطئ- شمس الضياع- الليالي الطويلة- الشحاذ.



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شارك الفنان محمود مرسى فى 6 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996: السمان والخريف 1967، شيئ من الخوف 1969، زوجتى والكلب 1971، أغنية على الممر 1972، ليل وقضبان 1973، أبناء الصمت 1974. الجوائز والأوسمة - حصل على جائزة الدولة التقديرية في عام 2000.



كرمه كل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الإذاعة والتلفزيون- تم تكريمه في مهرجان الفيلم الروائي في عام 1998.

وفاته



توفي الفنان محمود مرسي بالإسكندرية (مسقط رأسه) في يوم السبت 24 أبريل عام 2004 إثر أزمة قلبية حادة عن عمرٍ يناهز 80 عامًا أثناء تصوير مسلسل وهج الصيف.