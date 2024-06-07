نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الصورة التي قلبت مواقع التواصل الأجتماعي لأحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت صوره للفنان أحمد سعد مع الفنانه حلا شيحه من حفل زفاف الفنانه جميله عوض امس الخميس وبعد انتشار هذه الصوره انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا واعتقد الجمهور بارتباطهم وايضا تسببت حلا شيحه في أنتقاد جمهورها بسبب الفستان التي كانت ترتديه بالحفل و ارتدت في حفل الزفاف فستانا باللون الروز، وجاءت قصته بفتحتين من الجانب وفتحة من الساق.

وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورة الفنانةحلاشيحه، والمطرب أحمد سعد، اثناء تواجدهم في حفل زفاف جميلة عوض واحمد حافظ، وأثارت تلك الصورة جدلًا وتعليقات سلبيه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الحفل ومنهم يسرا، ومنة شلبي، وأحمد سعد، وعمرو دياب، وخالد الصاوي، عمرو يوسف، منى زكي، احمد حلمى، نجوى ابراهيم، المطرب ابو، احمد سعد، عمرو سعد، عمرو دياب، امير عيد، هنا شيحة، نبيلة عبيد، هدى المفتى، ونخبة كبيرة من ألمع النجوم والنجمات.