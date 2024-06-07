حلا شيحة ملكة التريندات وهذه أبرز أعمالها



القاهرة - محمد ابراهيم -

لا تتوقف حلا شيحة عن إثارة الجدل بمواقفها المتناقضة، إذ أثارت أخيرًا جدلًا في الوسط الفني، بعد ظهورها مع الفنان أحمد سعد من خلال حفل زفاف جميلة عوض.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الأزمات والمحطات الفنية لها

نشأة حلا شيحة



ولدت حلا شيحة في فبراير 1979، والدها الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة، ووالدتها لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية عام 1997 بمسلسل "نسر الشرق"، وشاركت في مسلسل "الرجل الآخر" عام 1999.

أبرز المحطات الفنية لـ حلا شيحة

تحولت إلى السينما بعد ذلك وشاركت في فيلم "ليه خلتني أحبك" عام 2000، وظهرت أمام النجم عادل إمام في "عريس من جهة أمنية"، واعتزلت 13 عامًا بعد "كامل الأوصاف" عام 2006 الذي صورته بالحجاب.

وفي عام 2019 عادت للعمل بالفن مرة أخرى، وشاركت في مسلسل" زلزال".



أزمات حلا شيحة

وفي يوليو 2021، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر شطب اسم حلا شيحة من قوائم العضوية. وقال مجلس النقابة في بيان حينها: "لن نقف ساكنين أمام محاولات حلا شيحة تشويه الفن والإبداع".

جاء ذلك بعد تصريحات حلا شيحة حول أزمتها مع مواطنها الفنان تامر حسني، بسبب طرح فيديو كليب يجمعهما في مشاهد من فيلم "مش أنا"، وقالت حينها إنها "تابت من الفن" معتبرة إياه "حرامًا".

وأثارت تصريحات حلال شيحة غضبًا عارمًا في الوسط الفني المصري، وطالبها زملاؤها بإعادة ما حققته من أموال في عملها الفني، كما طلبوا منها ألا تعود إلى التمثيل مرة أخرى إذا انفصلت عن زوجها.

ولم يكن إعلان حلا شيحة التوبة عن التمثيل واعتزالها المرة الأولى، إذ اعتزلت من قبل وعادت مجددًا، قبل أن تعود وتجدد موقفها بعد زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود الذي تزوجها بعد الفنانة شيري عادل.