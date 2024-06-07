نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على عدد زيجات وأبناء حلا شيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا تتوقف حلا شيحة عن إثارة الجدل بمواقفها المتناقضة، إذ أثارت أخيرًا جدلًا في الوسط الفني، بعد ظهورها مع الفنان أحمد سعد من خلال حفل زفاف جميلة عوض.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن عدد زيجات وأبناء حلا شيحة

زيجات حلا شيحة



تزوجت حلا لأول مرة عام 2006 من المطرب هاني عادل صاحب فرقة "وسط البلد"، وعقد قرانهما بالفعل، وتحديد موعد الزفاف ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل فوجئ الجميع بإعلان طلاقهما.

وكانت زيجتها الثانية من شاب يحمل الجنسيتين الكندية والإيطالية، يدعى يوسف هاريسون، أنجبت منه 4 أبناء لكنه انتهى بالطلاق بعد زواج دام 12 عامًا، وبعدها عادت للفن مرة أخرى عام 2019.

وبعدها بعامين، انتشرت أنباء عن زواج حلا شيحة من معز مسعود، وفوجئ الجميع بإعلان عقد قرانهما في حفل اقتصر على الأسرة فقط، وبعد 3 أشهر عادت لارتداء الحجاب، ثم انفصلا مطلع عام 2023.



آخر أعمال الفنانة حلا شيحة



وكانت آخر أعمال حلا شيحة مسلسل إمبراطورية ميم، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، والعمل من بطولة كلا من: خالد النبوى ونور النبوي،هاجر السراج، إيمان السيد ومحمد محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

