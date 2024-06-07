سامي مغاوري:"أبناء الفنانين مش بيتظلموا.. لكن اللي بيتظلم ولاد الممثلين"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان سامي مغاوري في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج كلام الناس، والتي تقدمه الإعلامية ياسمين عز.

وكشف سامي مغاوري سبب رفضه مساعدة نجله الفنان كريم سامي مغاوري في إيجاد فرص كثيرة بالتمثيل والمشاركة في أعمال فنية.

وقال: "أبناء الفنانين مش بيتظلموا، لكن اللي بيتظلم ولاد الممثلين أو ابن ما يطلق عليه الفنان القدير اللي وصل لمرتبة إنه فنان قدير وفنان وممثل كويس وعلاقاته كويسة وهيستحي إنه يرشح ابنه، لكن ابن النجم من غير كلام لو قال ابني هيشتغل في العمل ده هيشتغل، ومحدش يزعل مني والأمثلة عندنا كتير وفيهم اللي بينجح ويكسر الدنيا والعكس".



سامي مغاوري:لو قلت كريم هقول 400 جنبه.. لكن هو بيمشي في طريقه ويكافح شوية وكل ما يمشي خطوة بيحقق نجاح



وأضاف:" أنا من فترة لما دخلت نقابة المهن التمثيلية وكنت وكيل النقابة مبقاش عندي كريم واحد، لكن عندي 500 كريم في النقابة ومينفعش أقول شغلوا كريم على الرغم من أن هو خريج معهد ومن أوائل الخريجين وموهوب وبيعمل كل حاجة، لكن لو عملت كده مبقاش راجل أمين على النقابة والناس اللي أدتني سلطة واحترمتني ولو قلت كريم هقول 400 جنبه، لكن هو بيمشي في طريقه ويكافح شوية وكل ما يمشي خطوة بيحقق نجاح".



وتابع:" محبش اتكسر قدام حد ولا حد يبقى له جميلة عليا، وكريم واخد فرصته وكافح ومحقق نجاحه بنفسه وهيكون فخور بأبوه إنه بيحترم شغله ومهنته والنقابة".



آخر أعمال سامي مغاوري

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامي مغاوري، مسلسل نعمة الأفوكاتو، من بطولة الفنانة مي عمر، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

