نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تكشف عن تفاصيل شخصيتها بمسلسل الوصفة السحرية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة شيري عادل عن تفاصيل شخصيتها التى تجسدها فى مسلسلها الجديد الوصفة السحرية.



وقالت شيري فى لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامجها الراديو بيضحك على إذاعة 9090 أنها تجسد فى المسلسل شخصية دكتورة تجميل متزوجة من عمر الشناوي وأبنة الفنان عماد رشاد.

وأضافت:" قصة المسلسل تدور حول المشاكل الزوجية التى تحدث فى بداية الزواج، مشيرة أن المسلسل يشهد الكثير من المواقف الكوميدية بين الزوج ووالد العروسة الذي يجسده الفنان عماد رشاد، وذلك بسبب سعيهم للتخلص مني من أجل الحصول على وقت فراغ يعيشوا فيه حياتهم بعيدا عني".

وروجت الصفحة الرسمية لقناة Dmc خلال الأيام الماضية عن عرض مسلسل “الوصفة السحرية”، الذى من المقرر عرضه بداية من اليوم.

ونشرت الصفحة البوستر الترويجي لأبطال المسلسل، معلقة: “انتظروا مسلسل الوصفة السحرية بدءًا من 8 يونيو الساعة 8 مساء فقط على شاشة dmc”.

وطرحت قناة dmc خلال الأيام الماضية برومو مسلسل “ الوصفة السحرية ”، والذي من المقرر عرضه يوم ٨ يونيو الشهر الجاري، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي.



أحداث مسلسل الوصفة السحرية

"الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

والمسلسل من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ولقاء سويدان وسلوي عثمان ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.



آخر أعمال شيري عادل



يذكر أن شيري عادل عرض لها مؤخرا فيلم عادل مش عادل، من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، وآخرون.