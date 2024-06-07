تعرف على أبرز تصريحات سامي مغاوري ببرنامج" كلام الناس "



القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان سامي مغاوري في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج كلام الناس، والتي تقدمه الإعلامية ياسمين عز.



كما كشف سامي مغاوري، كواليس مشاركته في مسلسل البيت بيتي 2، إلى جانب حديثه عن سبب عدم رغبته في الحديث عن تكريماته.

وقال: "مبحبش أتكلم على المهرجانات اللي بيتم تكريمي فيها، من كتر ما بفتح الفيس ألاقي تكريمات، تمام أنا بفرح واتبسط، لكن فيه مبالغة شوية، وبخشى أن حد من اللي يتفرج يقول ده مهرجان من المهرجانات إياها، وتم تكريمي في الشهر اللي فات مرتين، مرة من وزارة الشباب ومرة في تطوان في المملكة المغربية".

وأضاف:" العمل إخراج خالد مرعي، لا أستطيع أن أرد له طلبًا، وهو مخرج كبير ومميز وأخلاقه عالية، وعملت معاه أعمال جيدة، ومن الحاجات اللي عملتها مسلسل شربات لوز بطولة يسرا، وعملت دور محمد الصناديلي، وكان تامر حبيب السيناريست، ولما بعت لي لقيت إني هقدم حلقتين ضيف شرف، فبدأت أزوم بيني وبين نفسي علشان لو رجعت في كلامي ما يتقالش أني كنت معترض".

وتابع:" اكتشفت إن تركيية المسلسل شخصيات بتظهر وتختفي، وكريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر من أحب الناس لقلبي ودمهم خفيف والمسلسل رعب، وخالد مرعي دقيق ومحكم جدا وأنا بحب ألعب الشخصية وأطلع الضحك من خلالها، وأنا مش من مدرسة اللي يقول الإفيه الأول".

سامي مغاوري يكشف كواليس مشاركته في البيت بيتي



وأشار:" ملامح الشخصية إنه راجل متدين وعلى طول السبحة في إيده وبيقول يا رب سلم.. فأنا بدأت اشتغل على جملة يا رب سلم، وكريم ومصطفى كل شوية يقولوا لي الجملة دي، فبدأت أحس إنها عاملة تأثير".

سامي مغاوري يكشف وجه الشبه بين محمود عبد العزيز ونجله كريم

وفي سياق متصل، كشف سامي مغاوري العنصر الرابط بين الفنان محمود عبد العزيز ونجله كريم، قائلا: محمود قامة كبيرة جدا واشتغلت معاه في مسلسل البشاير وعشنا مع بعض في المسلسل ده، وكريم فيه من روح محمود، لكن مش بيقلد ولا بيمثل زيه وهو مختلف تماما في طريقة أدائه وتمثيله، لكن الروح واحدة وخفة الدم والجين الوراثي، وكذلك حبه للتمثيل ولمهنته احترامه لزملائه الكبير والصغير وعنده حالة من التواضع والتسامح مع النفس.



آخر أعمال سامي مغاوري

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامي مغاوري، مسلسل نعمة الأفوكاتو، من بطولة الفنانة مي عمر، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

