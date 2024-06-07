نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مشاركة هنا الزاهد في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة هنا الزاهد بشكل رسمي علي المشاركة في رمضان 2025 بمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي، والعمل سيكون من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

هنا الزاهد تواصل تصوير فيلم ري ستارت



وعلى صعيد آخر، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلمها الجديد ري ستارت، الذي يجمعها بـ تامر حسني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم في بطولته: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال هنا الزاهد



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

والعمل يدور في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، يظهر خلاله هشام ماجد بشخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالم افتراضي يعيشان به ويصبحان أغنياء، ويظهر كل منهما بشخصيتين بالعمل.



أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



والفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.