نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا وأحمد عز يجتمعان على خشبة المسرح في الرياض في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل كلا من الممثلَين يسرا وأحمد عز اجراء البروفات الخاصة بمسرحيتهما الجديدة “ملك والشاطر” تأليف وإخراج محمد محمدي.



ومن المقرر أن تبدأ المسرحية عروضاتها في الرياض بدءًا من ٢٦ يونيو الجاري.

أبطال مسرحية ملك وشاطر

يشارك فيها ايضًا عدد من الممثلين أبرزهم: سيد رجب، شيماء سيف، مصطفي غريب. أما الموسيقى سينفذّها الفنان عزيز الشافعي.



أحداث مسرحية ملك وشاطر



تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي تتضمّن باقة من الأغنيات، يجسّد أحمد عز فيها شخصية “الشاطر حسن”، الذي يعيش قصّة حبّ ويرغب في الزواج من فتاة. إلا أن الملكة تطلب منه مهرًا معيّنًا يمكن أن يشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل ارتباطه، فيواجه “الشاطر حسن” العديد من التحدّيات طوال رحلته.

و على صعيد آخر ينتظر أحمد عز عرض فيلم “ولاد رزق٣” في صالات السينما في ١٢يونيو القادم وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم السينمائي لعيد الأضحى المبارك في ١٦ يونيو.

وهو من بطولة عمرو يوسف، أحمد عز، آسر ياسين، علي صبحي، كريم قاسم.

أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

يشارك أيضًا في بطولة الفيلم كل من الممثلين سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري وعدد كبير من ضيوف الشرف وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. والفيلم بدعم ورعاية هيئة الترفيه وموسم الرياض.



آخر أعمال يسرا

والجدير بالذكر آخر أعمال يسرا فيلم شقو، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وحقق أعلى الإيرادات في شباك تذاكر السينما.

