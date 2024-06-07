بعد إثارتها الجدل في حفل زفاف جميلة عوض.. تعرف على حقيقة حمل درة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة درة، على حضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، والمونتير أحمد حافظ، والذي أقيم مساء أمس داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط حضور عدد من نخبة من نجوم الفن من أجل تهنئة العروسين.



وانتشرت شائعات مع ظهور بعض من الصور للفنانة درة، من حفل زفاف جميلة عوض وظهرت خلالها وكأنها حامل فى شهورها الأخيرة.

وقد شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم منة شلبي، حسن الرداد، مصطفى قمر، إيمي سمير غانم، كريم السبكي، أحمد السبكي، عم جميلة عوض "علاء عوض"، حماقي، عمرو دياب، أحمد سعد، أسر ياسين، عمرو يوغيرهم الكثير.

والجدير بالذكر أنه قد احتفلت جميلة عوض بعقد قرآنها على المونتير أحمد حافظ الأسبوع الماضي وسط جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء فقط.