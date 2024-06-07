تعرف على موعد عزاء المخرج محمد لبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا مساء أمس المخرج والناقد الفني محمد لبيب، حيث نعاه مجموعة من أصدقائه عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وشيع جثمان المخرج المسرحي محمد لبيب، مدير دار عرض مسرح الطليعة، اليوم بعد صلاة الجمعة، من مسجد نصر الإسلام، بميدان فيكتوريا، بشبرا مصر، ودفن بمقابر أسرته في باب الوزير، بصلاح سالم في محافظة القاهرة، وسيقام العزاء مساءً بنفس المسجد.

يذكر أن محمد لبيب سبق وتولى منصب مدير دار عرض المسرح العائم الصغير التابعة لفرقة مسرح الشباب‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح‏، كما تولى منصب ‏مدير دار عرض مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح‏.

وكان محمد لبيب يعمل باحثًا للثقافة المسرحية بفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد دفعة 2001، وعمل مخرجا بالعديد من فرق الثقافة الجماهيرية والفرق المستقلة، كما اختير كعضو لجان تحكيم بعدد من المهرجانات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.