نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تكشف سبب اعتذارها عن مسسلسل "جودر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة شيري عادل، عن أسباب أعتذارها عن مسلسل "چودر" بطولة النجم ياسر جلال، الذي عرض في موسم رمضان 2024، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “الراديو بيضحك” مع فاطمة مصطفى.





وقالت شيري، خلال اللقاء عن سبب اعتذارها عن مسلسل جودر: "كنت هعمل دور شروق في مسلسل جودر، أيام ما كان 30 حلقة قبل ما يتقسم على جزأين، ولكن اعتذرت لأني كنت بصور الوصفة السحرية"





أحداث مسلسل الوصفة السحرية

"الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

والمسلسل من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ولقاء سويدان وسلوي عثمان ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.



آخر أعمال شيري عادل



يذكر أن شيري عادل عرض لها مؤخرا فيلم عادل مش عادل، من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.



