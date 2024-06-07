نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل عن مشاركتها في "الحشاشين": كنت حاسه إنه هيكسر الدنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة شيري عادل، ضيفة في برنامج “الراديو بيضحك” مع فاطمة مصطفى، حيث كشفت خلال اللقاء عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل الحشاشين الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.





وقالت شيري عادل عن مشاركتها في مسلسل الحشاشين: "لما دكتور بيتر ميمي، كلمني عن مسلسل الحشاشين كنت في أسعد اللحظات، خاصة أننا كنا حاسين أن المسلسل هيكسر الدنيا من قبل ما ينزل، واتبسطت إني ضيفة شرف في حلقة واحدة ولكن فيه عمق في الشخصية".





وتابعت: "كريم عبد العزيز، في مسلسل الحشاشين كان في أحسن حالاته وانبهرت بيه، ومشهدي معاه كان مؤثر بالنسبة ليا أوي".





تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال شيري عادل



يذكر أن شيري عادل عرض لها مؤخرا فيلم عادل مش عادل، من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، وآخرون.