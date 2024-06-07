نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة معبرًا عن سعادته بنجاحه: "أول فيديو عملته كان في المترو دلوقتي أنا صوري في متروهات مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة بمدى سعادته بالنجاح والانتشار الواسع الذي حققه خلال الفترة الأخيرة بعد مشاركته في عدد من الأعمال الفنية والحملات الإعلانية وتصدر مهرجاناته التريند، واسترجع ذكريات أولى أغانيه في المترو.

فشارك كزبرة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام أثناء تواجده في المترو ويحتفل بالنجاح الذي حققه الفترة، وفي الخلفية جاءت أغنيته الفن وعلق قائلًا: "من 8 سنين أول فيديو عملته كان في المترو دلوقتي الحمدلله أنا صوري في جميع متروهات مصر الحمدلله دائمًا وأبدا".

أبطال مسلسل "كوبرا"



يذكر أن آخر أعمال كزبرة مشاركته في مسلسل “كوبرا” وهو بطولة كلٌّ من: محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي، وآخرين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.