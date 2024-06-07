لهذا السبب.. أميرة هاني تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة أميرة هاني، خلال الساعات القليلة الماضية تريند، محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بسبب تصريحاتها أثناء حلولها ضيفة في برنامج "قعدة ستات".









تصريحات أميرة هاني في برنامج "قعدة ستات"









وكشفت أميرة هاني خلال اللقاء عن سبب ابتعادها عن التمثيل لنحو 5 سنوات بعد تقديمها لعدة مواسم ناجحة من مسلسل "سلسال الدم".

وقالت أميرة هاني عن سبب ابتعادها عن التمثيل هو علاقة عاطفية غير ناجحة، قائلة إنّها تحدت أهلها للموافقة على خطبتها لأحد الأشخاص، بعد قصة حب كبيرة، وبعد فترة من خطبتها اكتشفت أن خطيبها يريد الحياة بحرية بعد الزواج، ما مثل لها صدمة كبيرة وقررت الابتعاد عنه ودخلت في حالة شديدة من الاكتئاب، جعلتها تنام ساعات طويلة من يومها.

وأوضحت أميرة هاني، أنّها تفاجأت بابتعاد أصدقائها عنها خلال تلك الفترة باستثناء عدد محدود للغاية، ما جعلها تعيد ترتيب حياتها وأصدقائها من جديد، وتحاول العودة لحياتها الطبيعية والتمثيل مرة أخرى، مشددة على أنّ خالتها الفنانة نبيلة عبيد دائمة التشجيع لها على مواصلة حياتها ونجاحها، خاصة أنّها قدمت سلسلة قوية وناجحة من عدة أعمال درامية، ويجب أن تلتفت لمستقبلها.





آخر أعمال أميرة هاني









وكان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل “عودة الأب الضال”، الذي عرض خلال عام ٢٠٢٢.





تدور أحداث مسلسل عودة الأب الضال حول رجل أعمال ثرى يمتلك فندق كبير، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها ويحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج منه للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.





مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.