نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تفاصيل قصة ابتعاد أميرة هاني عن الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أميرة هاني، خلال الساعات القليلة الماضية تريند، محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بسبب تصريحاتها أثناء حلولها ضيفة في برنامج "قعدة ستات"، وكشفها سبب ابتعادها عن الفن لمدة 5 سنوات.





ويقدم لكم دوت الخليج الفني سبب ابتعاد اميرة هاني عن الفن

وكشفت أميرة هاني خلال اللقاء عن سبب ابتعادها عن التمثيل لنحو 5 سنوات بعد تقديمها لعدة مواسم ناجحة من مسلسل "سلسال الدم".

وقالت أميرة هاني عن سبب ابتعادها عن التمثيل هو علاقة عاطفية غير ناجحة، قائلة إنّها تحدت أهلها للموافقة على خطبتها لأحد الأشخاص، بعد قصة حب كبيرة، وبعد فترة من خطبتها اكتشفت أن خطيبها يريد الحياة بحرية بعد الزواج، ما مثل لها صدمة كبيرة وقررت الابتعاد عنه ودخلت في حالة شديدة من الاكتئاب، جعلتها تنام ساعات طويلة من يومها.

وأوضحت أميرة هاني، أنّها تفاجأت بابتعاد أصدقائها عنها خلال تلك الفترة باستثناء عدد محدود للغاية، ما جعلها تعيد ترتيب حياتها وأصدقائها من جديد، وتحاول العودة لحياتها الطبيعية والتمثيل مرة أخرى، مشددة على أنّ خالتها الفنانة نبيلة عبيد دائمة التشجيع لها على مواصلة حياتها ونجاحها، خاصة أنّها قدمت سلسلة قوية وناجحة من عدة أعمال درامية، ويجب أن تلتفت لمستقبلها.

مسيرة أميرة هاني الفنية

بدأت أميرة هاني رحلتها في مجال الفن عام 2003، وكانت حينها طالبة في المرحلة الثانوية، من خلال مشاركتها في مسلسل “العمة نور”، التي تألقت خلاله بشخصية قمر منير، وهو من إخراج عادل الأعصر، وتأليف محمود أبو زيد، وقدمت في العام التالي مسلسل “محمود المصري”، مع محمود عبدالعزيز، هشام سليم، سامي العدل، سمية الخشاب، غادة عبدالرازق، أحمد خليل، وغيرهم من الفنانين، ثم ابتعدت لفترة عن التمثيل، حتى تنتهي من دراستها الجامعية،وعادت بعد ذلك لإستئناف نشاطها الفني، وشاركت في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها “ساعة ونص، ابن الأرندلي، كامب”.