نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة أحمد تكشف عن سبب توقف مشروعها مع منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة في البرنامج الإذاعي الشهير "أسرار النجوم" والتي تقوم بتقديمه الإعلامية إنچي علي وتحدثت الفنانة رحمة أحمد من خلال البرنامج عن كواليس عملها في مسلسل الكبير مع الفنان أحمد مكي، وملامح من حياتها الشخصية، كما أنها كشفت أيضًا عن أحدث أعمالها التي سوف يتم عرضها خلال الفترة المُقبلة.

رحمة أحمد تكشف عن عملها القادم من خلال برنامج أسرار النجوم



وتحدثت الفنانة رحمة أحمد خلال لقائها في برنامج أسرار النجوم عن عملها المُقبل والذي سوف يجمعها مع الفنانة منى ذكي والنجم الشاب طه الدسوقي

حيث قالت:

"بشارك في فيلم من بطولة الجميلة منى زكي بحبها أوي أوي وبدأنا تصوير في الفيلم لمدة يوم واحد فقط وتوقفنا لأسباب خارجة عن إرادتنا وبسبب انشغال أحد أبطال العمل مش عارفين نظبط الوقت".

وكشف رحمة أحمد عن طبيعة العمل، وأضافت:

"دوري هيكون مع طه دسوقي وأنا بحبه جدا واحنا صحاب من قبل كده، ولسة مستقرناش حتى الآن على اسم نهائي للفيلم، ولكنه سيكون فيلم لايت كوميدي".



آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة المتألقة رحمة أحمد هو مسلسل الكبير الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي والذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 والذي حقق نجاحا كبيرا ونال على إعجاب الجماهير.



أبطال وصُناع مسلسل الكبير 8



شارك في مسلسل الكبير الموسم الثامن كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد، وهم: هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، سما إبراهيم، محمد سلام، حاتم صلاح، وآخرين من النجوم المتميزين، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف كلًا من الثنائي مصطفى صقر ومحمد عز الدين، والإخراج لـ أحمد الجندي.