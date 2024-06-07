بعد تصدر أميرة هاني التريند.. تعرف على آخر أعمالها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة أميرة هاني، خلال الساعات القليلة الماضية تريند، محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بسبب تصريحاتها أثناء حلولها ضيفة في برنامج "قعدة ستات"، وكشفها سبب ابتعادها عن الفن لمدة 5 سنوات.





ويقدم لكم دوت الخليج الفني تفاصيل آخر أعمال الفنانة أميرة هاني





وكان آخر أعمال الفنانة أميرة هاني هو مشاركتها في مسلسل “عودة الأب الضال”، الذي عرض خلال عام ٢٠٢٢.





تدور أحداث مسلسل عودة الأب الضال حول رجل أعمال ثرى يمتلك فندق كبير، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها ويحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج منه للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.





مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.





مسيرة أميرة هاني الفنية

بدأت أميرة هاني رحلتها في مجال الفن عام 2003، وكانت حينها طالبة في المرحلة الثانوية، من خلال مشاركتها في مسلسل “العمة نور”، التي تألقت خلاله بشخصية قمر منير، وهو من إخراج عادل الأعصر، وتأليف محمود أبو زيد، وقدمت في العام التالي مسلسل “محمود المصري”، مع محمود عبدالعزيز، هشام سليم، سامي العدل، سمية الخشاب، غادة عبدالرازق، أحمد خليل، وغيرهم من الفنانين، ثم ابتعدت لفترة عن التمثيل، حتى تنتهي من دراستها الجامعية،وعادت بعد ذلك لإستئناف نشاطها الفني، وشاركت في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها “ساعة ونص، ابن الأرندلي، كامب”.

أعمال أميرة هاني في مجال السينما



وخاضت الفنانة أميرة هاني، تجربة المشاركة في السينما، من خلال تقديمها عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، مثل: «مافيش غير كده»، و«ساعة نص»، و«سكر بره».



مسلسل الرسوم المتحركة زينة



وفي عام 2021، قدمت الفنانة أميرة هاني، مسلسل الرسوم المتحركة زينة، مع عدد كبير من الفنانين، مثل: بشرى، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، محمود فارس، إخراج مصطفى البنا، وتأليف حسن عبدالموجود، والطاهر شرقاوي، وهاني عبد المريد.