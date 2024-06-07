نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دموع وعلم فلسطين.. أبرز لقطات حفل زفاف جميلة عوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت مساء أمس الفنانة جميلة عوض، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، وذلك بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما، وأقيم الحفل داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، في ليلة ساحرة مميزة، وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، في أجواء كانت مليئة بالفرح.

أبزر لقطات من حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

مروحة مني زكي

ظهرت الفنانة منى زكي وهي ممسكة مروحة في يديها والمُلفت أنها كانت على شكل بطيخ في دلالة على ألوان علم فلسطين، وحازت على إشادة قوية من الحضور، إلى جانب إشادة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

دموع والد جميلة عوض أثناء رقصهما

وشهد حفل الزفاف دموع المخرج عادل عوض الذي لم يتمالكها أثناء رقصة السلو مع ابنته جميلة عوض، حيث كانت الرقصة كانت على أنغام أغنية مدحت صالح بنتي وحبيبتي، لتسارع العروس بتقبيل رأسه واحتضانه.

حلا شيحة وأحمد سعد

كما أثار ظهور الفنانة حلا شيحة والفنان أحمد سعد الجدل في الساعات الماضية، بسبب ظهورهما اللافت أثناء حفل الزفاف، بعدما ظهر الثنائي معا والتقاط بعض الصور التذكارية سويًا، وكانا يمسكان بيد بعضهما البعض، مما دفع بعض الجمهور للتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة علاقتهما.

إطلالة جميلة عوض



وظهرت جميلة عوض، مرتدية فستان أبيض صك، والتقطت بعض الصور التذكارية، مع أصدقائها وسط أجواء رقص كبيرة، واختارت أن تضع لمسات هادئة من الألوان الترابية في الميكب آب، مع ترك شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي أبرز ملامح جمالها.

قصة حب جميلة عوض وأحمد حافظ



يشار إلى أنه احتفلت جميلة عوض، منذ أيام بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، الخطبة كانت قد تمت منذ فترة، لم تكشف جميلة من قبل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج التليفزيونية عن حالتها العاطفية فلم يكن يعلم الجمهور بدخولها في علاقة حب أو خطوبة ليتفاجئوا في الساعات الماضية بأنباء زواجها من المونتير أحمد حافظ.

أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ



ويذكر أن الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".