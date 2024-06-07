نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تتعاقد على "هدوء القتلة".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت النجمة منة شلبي، على بطولة عمل درامي جديد بعنوان "هدوء القتلة"، ومن المقرر أن يعرض الملتقى على منصة "نتفليكس".





تفاصيل مسلسل هدوء القتلة

ومسلسل هدوء القتلة هو معالجة درامية لنص روائي بنفس الاسم للكاتب طارق إمام، صدرت في عام 2006 والطبعة الثانية عام 2022، سيناريو محمد هشام عبية، إخراج كريم الشناوي، وجاري الاستقرار على باقي الممثلين المشاركين فيه، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في 8 حلقات فقط.





تفاصيل رواية هدوء القتلة

تدور أحداثها في إطار من التشويق والأجواء البوليسية، حيث تستكشف الرواية العالم التحتي لمدينة القاهرة المزدحمة من خلال شخصية مزدوجة العوالم، شاعر وقاتل، حيث أن بطل الرواية وعلى عكس المسلسل، رجل.

التعاون الثالث بين منة شلبي ومحمد هشام عبية

التعاون الثالث بين منة شلبي ومحمد هشام عبية

ويُعد مسلسل هدوء القتلة هو التعاون الثالث بين محمد هشام عبية ومنة شلبي، حيث قدمت منة بطولة مسلسل بطلوع الروح عام 2022 من تأليفه، وإخراج كاملة أبو ذكري، وعرض في موسم دراما رمضان على منصة شاهد، ودارت أحداثه حول اختطاف رجل لزوجته وابنه إلى مدينة الرقة في سوريا رغبة منه في الإنضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وتشارك منة حاليًا في تقديم مسلسل حول حياة الكاتبة مي زيادة، من تأليف عُبية وإخراج مريم أحمدي، والمسلسل معالجة تلفزيونية للنص الروائي ليالي العصفورية للكاتب الجزائري واسيني الأعرج.

آخر أعمال منة شلبي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي الدرامية، هو مسلسل "تغيير جو"، وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي، ويتكون العمل من 15 حلقة.