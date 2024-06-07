شيريهان تهنئ جميلة عوض بحفل زفافها.. والأخيرة تعلق:" أكتر حاجة كان نفسي تبقى معايا"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت أمس الخميس الموافق يوم 6 من شهر يونيو الجاري لهذا العام 2024 الفنانة الشابة جميلة عوض، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ وأُقيم حفل الزفاف في القلعة، وشهد حفل زفاف حضور العديد من نجوم الفن والغناء أبرزهم الفنانة دُرة، حلا شيحة، هنا شيحة، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، أحمد سعد، آسر ياسين، وآخرين.



الفنانة القديرة شيريهان تُهنئ جميلة عوض بحفل زفافها



قدمت الفنانة شيريهان تهنئتها للفنانة جميلة عوض بخصوص حفل زفافها من خلال حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والڤيديوهات الشهيرة "إنستجرام" ووضعت صورة جميلة عوض مع زوجها أحمد حافظ، وكتبت عليها:

"في قلبي أنتِ يا جميلة أكثر من كونك جميلة يارب إسعدهم".



لترد عليها الفنانة جميلة عوض عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وتقول:

"أكتر حاجة كان نفسي فيها تبقى معايا"

آخر أعمال الفنانة جميلة عوض

وفي سياقٍ آخر يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة جميلة عوض هو مسلسل يحمل عنوان "لانش بوكس" والذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 وهو بطولة نسائية شارك فيه إلى جانب جميلة عوض كلًا من غادة عادل وفدوى عابد، وهو من نوعية المسلسلات التي تنتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الكوميدية، حيث تدور قصته حول ثلاث نساء ربات منزل وحياتهم مليئة بالفراغ، ويواجهن العديد من المشاكل في حياتهن ومن ثم يقررن أن يكونّ عصابة يصبحن هن أبطالها ويمارسن من خلالها كل أنواع الجرائم المختلفة.

أبطال مسلسل لانش بوكس

شارك في بطولة مسلسل لانش بوكس عدد من النجوم إلى جانب الفنانة جميلة عوض، أبرزهم:

فدوى عابد، غادة عادل، هشام إسماعيل، شاهين، أحمد وفيق، صدقي صخر، عمرو رمزي، أحمد الشامي، مي القاضي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف عمرو مدحت، والإخراج للمخرج هشام الرشيدي.