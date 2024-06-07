نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تكشف عن حقيقة خلافها مع أحمد الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة شيري عادل ضيفة على برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة عبر محطة راديو 9090.



وتحدثت شيري عادل عن كواليس تعاونها مع الفنان أحمد الفيشاوي، وقالت: إنها استمتعت بالعمل مع الفنان أحمد الفيشاوي، خلال تجربتهما السينمائية الأخيرة عادل مش عادل، الفليم الذي عرض في موسم إجازة منتصف العام الجاري، ولم يلق نجاحًا كبيرًا في شباك تذاكر الايرادات.

حقيقة خلاف شيري عادل مع أحمد الفيشاوي



أوضحت شيري عادل حقيقة خلافها مع أحمد الفيشاوي بسبب فيلم عادل مش عادل، وأن تجربة الفيلم لم تلق إعجابها، وأكدت أثناء المقابلة، أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، قائلة: "أحمد الفيشاوي كانت كواليسه لذيذة أوي، وهو شخص طيب وعلى طبيعته".

وأوضحت شيري، أن الجمهور عادة ما يصدر أحكام مسبقة بناء على استناجات، لكنها غير صحيحة، مضيفة أن عدم نجاح الفيلم في شباك التذاكر ليس له علاقة بتكرار ظهور الفيشاوي في دور العرض السينمائي، وأن الجمهور أصبح متشبع من تواجده داخل صالات السينما.

أعمال تنتظرها لها شيري عادل

جدير بالذكر إنه تنتظر شيري عادل عرض أحدث أعمالها الدرامية، والذي يحمل اسم الوصفة السحرية، والذي من المقرر عرضه غدًا عبر قناة dmc في الساعة 8 مساءً.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية





تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" في إطار درامي اجتماعي مثير حول المشاكل الزوجية، من خلال مجموعة أصدقاء من فئات عمرية مختلفة يقطنون في "كومباوند" واحد، ويتداول فيما بينهم كتاب بعنوان “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” لتتفقن سيدات الكومباوند على تطبيق الكتاب في حياتهم الزوجية، وبعد زواج شيري عادل، من عمر الشناوي خلال الأحداث يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع.

فتتخذ على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها، فيما يجسد إسلام جمال دور صديق عمر الشناوي والذي له خط درامي أخر بمشكلة زوجية مع زوجته التي تجسدها الفنانة بسمة داوود، وتربطها علاقة صداقة بشيري عادل.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية





مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.

