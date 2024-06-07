نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. جميل برسوم يتصدر الإعلان الرسمي لفيلم "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم "أهل الكهف" البرومو الرسمي الدعائي للعمل، والذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه يوم 12 يونيو الموافق الأسبوع المقبل في جميع السينمات بمصر والوطن العربي، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

وظهر الفنان الراحل جميل برسوم، في البرومو الدعائي للفيلم والذي يعد ذلك الفليم آخر آعماله الفنية بعد وفاته ورحيله عنا في شهر مارس الماضي.



ويقدم خلال أحداث العمل الفنان الراحل جميل برسوم دور ملك، حيث ظهر في أحد مشاهد الإعلان الترويجي وهو يجلس على العرش.

ونشرت الشركة المنتجة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البرومو التشويقي للعمل، والذي ضم نخبة من ألمع نجوم العمل.

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"

وجمعت مشاهد التصوير العديد من أبطال العمل منهم خالد النبوي وغاده عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره وأحمد عيد وغيرهم من ضيوف الشرف، وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش، والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.