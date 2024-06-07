نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورهما معًا.. والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، حقيقة ارتباط نجلته حلا بالفنان أحمد سعد، حيث قال ان الصورة عادية للغاية ولا يوجد بها ما يوحي إلى وجود أية علاقة عاطفية.





وأضاف شيحة أنهما زميلين عمل وجمعتهما مناسبة سعيدة فالتقطا صورة فقط، مستنكرًا ما يحدث من شائعات فور ظهور ابنته الفنان حلا شيحة مع أي فنان زميل، والحديث عن وجود قصة حب.





حلا شيحة تثير الجدل بعد ظهورها برفقة أحمد سعد





وآثارت الفنانة حلا شيحة والفنان أحمد سعد الجدل خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد انتشار صورتها مع المطرب أحمد سعد، وهما يمسكان بأيدي بعضهما، والتقطا صورة أثناء حضورهما حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ داخل القلعة، مما آثار شك الجمهور عن وجود علاقة حب بينهما.





أحدث أعمال حلا شيحة

ومن ناحية أخرى، شاركت مؤخرا الفنانة حلا شيحة في مسلسل "امبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، إمبراطورية ميم يدور في إطار اجتماعي عائلي، حول شخصية مختار أبو المجد التي يقدمها خالد النبوي، وهو أب لـ 6 أبناء، ويدخل في صراعات معهم بسبب تفاوت الأجيال، كما يسعى نجله الأكبر الذي يجسده نور النبوي في تولي إدارة المنزل بدلًا منه، العمل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعظيم، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، ومنى زاهر، ومن سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمال الفنانة حلا شيحة

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة في الدراما هو مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020،كما شاركت في فيلم "الممر" الذي صدر عام 2019، وهو فيلم حربي درامي من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وآخرين. وقد لعبت حلا شيحة دور البطولة النسائية في الفيلم، ومن قبل ذلك، شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، قبل أن تعتزل الفن لفترة من الوقت، وتعلن عن رغبتها في العودة للفن مؤخرً.