متحدث الموسيقيين: لن نصمت على أي تجاوز من مؤدي المهرجانات

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، لن نصمت على أي تجاوز من مؤدي المهرجانات وسيتم إحالة أي مؤدي للتحقيق تخالف كلمات أغانيه الذوق العام.

مشادة كلامية بين محمد موسى ومتحدث الموسيقيين

ونشبت مشادة كلامية بين الإعلامي محمد موسى والدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، بسبب فيديو كليب لمؤدي المهرجانات حمو بيكا يظهر خلاله وهو يستقل سيارة بوكس.

وقال الدكتور محمد عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن حمو بيكا كان يجسد مشهدا تمثيليًا ولا يعني أنه يدعو إلى العنف أو البلطجة، مستدلا بعدد من المشاهد التي جسدها الفنان محمد رمضان والتي يراها البعض أنها تدعو للعنف.

ليقاطعه الإعلامي محمد موسى،: "إنت كده بتغير كلامك وهناك مؤدي مهرجانات كل كلمات أغانيه مبتذلة.

ليرد عليه المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أنت بتزعقلي

ليجيبه محمد موسى،: “أنا منفعل مع القدر الذي يتوازى مع هذا العمل”.





احتفال حمو بيكا بعيد ميلاد زوجته

يشار إلى أنه احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد ميلاد زوجته شمس يوم 4 يونيو الماضي، بأحد فنادق الجيزة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء والمقربين.

وفاجاء حمو بيكا، زوجته شمس بهدية وهي سيارة بورش تصل سعرها إلى 6 ملايين جنيه مصري، وعلق بيكا قائلًا: مراتي كل حياتي.



ونشر حمو بيكا مجموعة صور تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق: "حب حياتي (شمس المجرة)، كل سنة وأنتي طيبة يا ست البنات وعقبال مليون سنة وأنتي جنبي حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل دنيتي أم تاج (بعشقك وبموت فيكي يا ست البنات)".

بلاغ حمو بيكا ضد نور التوت

يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا حرر محضرًا ضد زميله "نور التوت" يتهمه بالتشهير به، والتشكيك في نزاهته المالية، والخروج في بث مباشر عبر "فيسبوك" يتهمه بالاستيلاء على حقوقه المالية نظير تعاون فني سابق بينهما.