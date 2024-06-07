فيلم "تاني تاني" يتذلل شباك التذاكر ويحتل المركز السادس

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل فيلم "تاني تاني” للنجمة غادة عبد الرازق، والفنان أحمد آدم، على تصدر المركز السادس في شباك إيرادات شباك التذاكر خلال الاسبوع الثاني من عرضه.

حقق فيلم “تاني تاني” مساء أمس الخميس إيرادات بلغت قيمتها 10 ألف و722 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم “تاني تاني”

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث فيلم “تاني تاني”

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.