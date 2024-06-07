نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيتم تجميده.. متحدث نقابة المهن الموسيقية يكشف مصير مسلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح الإعلامي محمد موسى النار على مؤدي المهرجانات مسلم بسبب عدم مثوله إلى لجنة التحقيق بنقابة المهن الموسيقية قائلًا: "معندوش ثقافة احترام القانون".

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن مسلم تسبب في أزمة كبيرة بالمحلة وصلت إلى فتح تحقيق في المحافظة والمديرية التعليمية بعد غنائه في حفل بإحدى المدارس دون تصريح وبكلمات أغضبت أولياء الأمور.

وكشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أنه تم توجيه استدعاء للمغني مسلم ليحضر إلى مقر النقابة والنقاش معه حوّل تفاصيل أزمة حفل الأخير ولكنه لم يحضر.

كما أوضح محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل أزمة مسلم الأخيرة، والتي جاءت على خلفية إحيائه حفلًا داخل إحدى المدارس بالمحلة.

وأضاف محمد عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، بعض أولياء الأمور استهجنوا كلمات بعض أغاني مسلم خلال الحفل وأوضحوا أنها دون المستوى خاصة أنها مدرسة أطفال وتقدموا بشكوى للإدارة التعليمية وبالتالي وضعت المدرسة في أزمة أخرى لأنها لم تحصل على تصريح من مدرية التعليم.

وتابع: مسلم أيضًا لم يحصل على تصريح من فرع نقابة المهن الموسيقية بالمحلة بإقامة الحفل، وبالتالي تم استدعائه للتحقيق ولكنه تخلف عن الحضور وتقرر منحه فرصة أخرى يوم الثلاثاء القادم، وفي حالة عدم حضوره سيتم تجميد عضويته وإلغاء العضوية.

تعليق نقابة المهن الموسيقية على حفل مسلم

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، على الفيديوهات المتداولة بشأن بإحدى مدارس المحلة بمحافظة الغربية.

وقال محمد عبد الله في تصريحات صحفية: إن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قرر استدعاء المطرب الشعبي مسلم للتحقيق معه في واقعة حفله بمدرسة بالمحلة.

حفل مسلم بإحدى مدارس المحلة



يذكر أن قام مسلم بإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا شهد رقص وزحام كبير وحضره آلاف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم داخل حرم إحدى المدارس الخاصة التابعة للإدارة غرب المحلة، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا للوائح وتعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم إقامة أي أنشطة أو فعاليات خلال العام الدراسي لسنة 2023/2024.

واستمر حفل مسلم في مدرسة المحلة قرابة ساعتين وانطلقت فعالياته في التاسعة من مساء أمس وسط مشاركة الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم وفي حفل تخرج أبنائهم بعد انتهاء ماراثون امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية.