نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "البعبع".. أمير كرارة يستعد لعمل سينمائي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أمير كرارة، لعمل سينمائي جديد، ويعكف في الفترة الحالية على التحضير للفيلم وسوف يكون من إخراج أحمد الجندي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

آخر أعمال أمير كرارة السينمائية

يشار إلى أنه كان آخر أعمال أمير كرارة السينمائية هو مشاركته في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى عام 2023، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وإيرادات عالية.

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار لايت أكشن ويجسد الفنان أمير كرارة خلال الأحداث شخصية رجل يدعى سلطان كان مجرمًا لكنه تاب ويواجه مع صديقه محمد عبد الرحمن (توتا) الذي يجسد شخصية تحمل اسم سوكا العديد من المواقف الكوميدية، فيما تجسد ياسمين صبري شخصية طبيبة صيدلانية تلتقي بأمير كرارة خلال أحداث العمل وتجمعهما عدة مواقف.





من أبطال فيلم البعبع؟





فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال أمير كرارة

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة هو مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 في مسلسل بيت الرفاعي، ومسلسل بيت الرفاعي، بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.





قصة مسلسل بيت الرفاعي



ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، صراعا شرسا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعي أحمد فؤاد سليم، ويفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم، كما يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

