نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم ارتفاع درجات الحرارة.. أحمد سعد يبدع في حفل الجامعة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم أحمد سعد حفل تخرج دفعة عام 2024 بالجامعة الأمريكية في التجمع الخامس وسط حضور طلبة وخريجي الكلية وسيطرت البهجة والسعادة علي الاجواء علي الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

أغاني أحمد سعد في الحفل

وكان في استقبال احمد سعد منظم الحفلات محمد منصور، وقدم سعد خلال الحفل مجموعة من اغانيه التي لاقت تفاعل كبير من الحضور منها "ايه اليوم الحلو ده، وسع وسع، عليكي عيون، انا قادر" وغيرها من الاغاني.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

آخر أعمال أحمد سعد



وكانت آخر أعمال أحمد سعد الغنائية أغنية بعتذرلك، والتي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي يحي مهدي، وحققت الأغنية نحو مليون ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.

حفلات أحمد سعد المقبلة

وفي سياث اخر يحيي أحمد سعد حفلا اخر في البحرين يوم 20 من شهر يونيو الجاري، ويقدم لجمهوره باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة.

واختتم مؤخرا النجم أحمد سعد حفلات جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، بمدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد تألقه فى حفله الأول فى ولاية نيوجيرسى بأمريكا الذى جمعه بالنجمة إليسا، وحفله الثانى بمدينة هيوستن بولاية تكساس، وحفله الثالث بمدينة تورنتو، وحفله الرابع في سان فرانسيسكو.