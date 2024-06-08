نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محور يحمل اسم والده.. أحدث ظهور لـ كريم محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، جمهوره ومتابعية عبر تطبيق انستجرام صورة جديدة له.

أحدث ظهور لـ كريم محمود عبد العزيز

وظهر كريم محمود عبدالعزيز بجوار لافتة محور يحمل اسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، على طريق الساحل الشمالي، وأرفق علامة القلب، ليعبر عن حبه لتخليد اسم والده الراحل.

إطلاق اسم محمود عبد العزيز علي محور العلمين

سبق، أعلن الفنان محمد محمود عبدالعزيز عن خبر إطلاق اسم الفنان محمود عبدالعزيز على محور بالعلمين، وهو ما استُقبل بعاصفة من الترحاب بهذه الخطوة الجيدة التي تأتي تقديرًا من الدولة للفنانين ومجهودهم، بإطلاق أسمائهم على كباري ومحاور رئيسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

اخر اعمال محمود عبد العزيز

والجدير بالذكر ان اخر اعمال محمود عبد العزيز هو مسلسل "البيتي بيتي 2“، الذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم كريم محمود عبد العزيز ومصطفي خاطر، عبر منصة شاهد، تدور قصته حول عدد من الأحداث كان أبرزها طرد كراكيري “ كريم محمود عبد العزيز”، وزوجته ميرنا جميل من الفيلا؛ بعد أن اكتشفا أن عليها نزاعا قضائيا، مما اضطرهما إلى الانتقال للعيش في أحد منازل المزرعة برفقة بينو “مصطفى خاطر”.

تفاصيل مسلسل "البيتي بيتي 2“

مسلسل "البيت بيتي 2” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي، وتمكن المسلسل من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك بعد طرحه عبر منصة “شاهد” بساعات قليلة، واحتل مسلسل “البيت بيتي” فى موسمه الثاني المركز الأول من أصل 10 مراكز هي للأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر، ليزيح بذلك مسلسل “كامل العدد +1”، والذى كان متصدرا نسب المشاهدة.

ذكرى ميلاد الساحر محمود عبد العزيز

وكان ذكرى ميلاد الساحر محمود عبد العزيز يوم 4 من يونيو، الذي كان من أهم رموز الفن المصري، وترك بصمة لاتنسى في العديد من الأعمال، التي لاتزال خالدة في أذهان الجمهور، كانت بدايته في فيلم طائر الليل الحزين عام 1977، وكان قد جسد الفنان محمود عبد العزيز في الإذاعة هذا الدور ونجح فيه نجاحا كبيرا، إلا أن السيناريست وحيد حامد اختار الفنان عادل إمام لتقديم الدور لكن منتج الفيلم اختار الفنان محمود عبد العزيز.