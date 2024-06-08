نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 14 عام.. مصطفى شعبان يحسم الجدل حول عودته للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان عن حقيقة عودته للسينما بعد غياب أكثر من 14 عام، لعد آخر أعماله السينمائية الذي يحمل اسم الوتر، والذي عرض عام 2010.

عودة مصطفى شعبان إلى السينما

وقال مدير أعمال مصطفى شعبان في تصريحات صحفية إنه حتى الآن مصطفى شعبان لم يحسم عودته للسينما، مؤكدًا أنه ينتظر فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، ثم يحسم قراره بشأن تقديم عمل سينمائي جديد، مشيرا إلى أن الفنان عُرض عليه أكثر من سيناريو، وهو الآن في مرحلة القراءة حتى يختار الأوراق المناسبة لعودته السينمائية.

آخر أعمال مصطفى شعبان السينمائية

يشار إلى إنه فيلم الوتر، الذي عرض عام 2010، هو آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان السينمائية، وضم العمل كلا من: غادة عادل، أروى جودة، أحمد صالح السعدني، أشرف زكي، سوسن بدر، فاطمة ناصر، إيمي المصري، محمد محمود، سعيد الصالح، وائل سامي، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج مجدي الهواري.

ودارت أحداث فيلم الوتر، بطولة الفنان مصطفى شعبان، حول مايسة ومنة شقيقتين تعزفان الكمان والتشيللو بأوركسترا القاهرة السيمفوني، يُتهما في جريمة قتل الموزع الموسيقي الشاب حسن راغب، ويتولى التحقيق في القضية الرائد محمد سليم الذي يكتشف العداوة والغيرة بين مايسة وشقيقتها منة، وأن كلتاهما لديها أسبابها لقتل حسن راغب.

آخر أعمال مصطفى شعبان

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مشاركته في موسم رمضان الماضي بمسلسل المعلم، ومسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل المعلم



تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.