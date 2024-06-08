نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر من كواليس تدريب فيلم "الغربان".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو جديد من كواليس تدريبات فيلمها الجديد الغربان.





وظهرت مي عمر في الفيديو أثناء التدريبات على المبارزة بالسيف، وعلقت عليه قائلة: "تدريبات فيلم الغربان، لا تخافوا ولكن احذروا".





مي عمر تستعد لبدء تصوير الغربان

ومن جانبه، تستعد النجمة مي عمر، للبدء بتصوير مشاهدها في فيلم "الغربان"، الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، وتحديدًا خلال الحرب العالمية الثانية عام 1942.



فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، ومن إخراج ياسين حسن.



تفاصيل مسلسل إش إش

الجدير بالذكر أن مي عمر كشفت مؤخرًا عن تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي في مسلسلها لموسم رمضان 2025، ويحمل اسم "إش إش".

وتقدم مي عمر في مسلسل "إش إش" دور راقصة، وسبق وأعلن محمد سامي أنه انتهى من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة، ومن المفترض أن تبدأ تحضيرات التصوير في أقرب وقت.



اخر اعمال مي عمر

والجدير بالذكر ان اخر اعمال مي عمر هو مشاركتها في موسم رمضان 2024 نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو، وكان من بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، عمادة زيادة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، طارق النهري، لبنى ونس، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وجسدت مي عمر خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو، شخصية المحامية نعمة أبو علب والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، فيما قدم أحمد زاهر دور طليقها، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة