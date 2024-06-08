بعد تصدرها التريند..حلا شيحه تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة حلا شيحه محرك البحث جوجل وأيضًا جميع مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد انتشار صورة لها ممسكة بيد الفنان أحمد سعد في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض الذي أقيم أمس بالقلعة.

وبعد إنتشار هذه الصورة انتشرت أخبار تفيد عن وجود علاقة ارتباط بين حلا شيحه وأحمد سعد.

حلا شيحه تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد سعد

ولكن قد أوضحت حلا شيحه حقيقة هذه الصورة وحقيقة ارتباطها بالفنان أحمد سعد وذلك في تصريحات صحفية حيث صرحت قائلة: "طبعاً مفيش أي حاجة خالص صورة عادية جداً وكنا في فرح واتصورنا عادي".

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض

وفي سياق متصل يذكر أنه قد احتفلت الفنانة جميلة عوض أمس بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، المُقام اليوم بالقلعة وقد شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وكان من أبرزهم منة شلبي، حسن الرداد، مصطفى قمر، إيمي سمير غانم، كريم السبكي، أحمد السبكي، عم جميلة عوض"علاء عوض"، حماقي، عمرو دياب، وغيرهم الكثير.

والجدير بالذكر أنه قد احتفلت جميلة عوض بعقد قرآنها على المونتير أحمد حافظ الأسبوع الماضي وسط جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو طرحه مؤخرًا لأغنية "يابن المحظوظة"،من فيلم" فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة الفنان هشام ماجد، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتجاوزت مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة.

كلمات أغنية يابن المحظوظة لـ أحمد سعد

يا ليل يا عين يا ليل.. يا يا عين يا ليل.. اه

كل حاجة طالعة منها حلوة زي المانجا وأحلى لا وأحلى.. العيون عاملين بلاوي في المكان توهتها ساحلة لا دي ساحلة

.. خفة ايد دم دي في كفة والدلع يا ناس في كفة.. اه دي حرفة.. بختو يا ناس اللي طال الجمال ده.. زفه زفة

آخر أعمال الفنانة حلا شيحه

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحه هي مشاركتها في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع الفنان خالد النبوي.