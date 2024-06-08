تامر فرج يعلن عن إنضمامه لـ "أزمة ثقة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان تامر فرج عن إنضمامه لأسرة مسلسل "أزمة ثقة"، حيث شارك "تامر" جمهوره بصورة له برفقة فريق العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقاً قال فيه :" أزمة ثقة، مبسوط لإنضمامي لأسرة مسلسل أزمة ثقة وبالتعاون مع المخرج الرائع وائل فهمي عبد الحميد، وصديقي هاني عادل، وصديقاتي نجلاء بدر، ومنه فضالي، وهاجر الشرنوبي، وبنتي ملك زاهر، والأخ العزيز إيهاب فهمي، والمنتجة الجميلة رشا عصفور".

وأضاف :" أرجو أن أكون ضيف شرف خفيف على أسرة المسلسل، وضيف خفيف على المشاهدين".

تعليقات الجمهور على منشور تامر فرج

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

أحداث مسلسل" أزمة ثقة "

وتدور أحدث "أزمة ثقة" في فلك تشويقي وإثارة حول جريمة قتل يتنازع الأبطال على الفرار منها، ويقدم للمشاهد جرعة "ساسبينس" مكثفة خلال صدمات غير متوقعة ودراما متسارعة ومركزة في 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال العام الجاري.



آخر أعمال تامر فرج

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر فرج مسلسل بقينا اثنين، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.