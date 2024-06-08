محمد الشرنوبي يهنئ جميلة عوض وأحمد حافظ بمناسبة زفافهما

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد الشرنوبي على تهنئة الفنانة جميلة عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ بمناسبة حفل زفافهم وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر فيديو من حفل الزفاف وعلق عليه قائلاً: "مبروك يا لُذاذ".

استوري محمد الشرنوبي

تفاصيل حفل زفاف جميلة عوض

وفي سياق متصل يذكر أنه قد احتفلت الفنانة جميلة عوض أمس بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، المُقام أمس بالقلعة وقد شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وكان من أبرزهم منة شلبي، حسن الرداد، مصطفى قمر، إيمي سمير غانم، كريم السبكي، أحمد السبكي، عم جميلة عوض"علاء عوض"، حماقي، عمرو دياب، وغيرهم الكثير.

من حفل زفاف جميلة عوض

من حفل زفاف جميلة عوض

والجدير بالذكر أنه قد احتفلت جميلة عوض بعقد قرآنها على المونتير أحمد حافظ الأسبوع الماضي وسط جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

أعمال الفنان محمد الشرنوبي القادمة

والجدير بالذكر أنه ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل "إقامة جبرية" الذي يقوم ببطولته كلًا من الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، والذي كان من المفترض عرضه قبل السباق الرمضاني ولكن تقرر تأجيل عرضه حتي بعد السباق الرمضاني فمن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة عبر أحدي المنصات الرقمية.

بوستر مسلسل إقامة جبرية

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

والجدير بالذكر أنه قد طُرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي يجمع بين الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد.

يُظهر البوستر الثلاثي وهم يرتدون ملابس سوداء، مما يُشير إلى حالة الغموض المتوقعة في الأحداث. المسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة.

ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره