تعرف على أبطال مسلسل روح جدو لـ عارفة عبد الرسول

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "روح جدو"، وهو من تأليف حسام كمال، وإخراج أسامة عرابي، ومكوّن من 8 حلقات فقط.

صناع مسلسل روح جدو يواصلوا تصوير العمل في روح جدو

ومن جانبه، يواصل صناع مسلسل روح جدو تصوير العمل، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل بطولة رنا رئيس في أولي بطولاتها في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد مشاركتها مؤخرًا في مسلسل سر إلهي مع الفنانة روجينا، والذي شاركت من خلاله في الموسم الرمضاني الماضي 2024.

أبطال مسلسل روح جدو



ويشارك في مسلسل روح جدو أيضًا كل من إسلام إبراهيم وانتصار وسلوي عثمان وسامي مغاوري حجاج عبدالعظيم، ومحمد محمدي ومجموعة أخرى من الفنانين.

آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول

والجدير بالذكر آخر أعمال عارفة عبد الرسول مشاركتها في فيلمي الملكة بطولة هالة صدقي ورانيا يوسف وباسم سمرة ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف هشام هلال، وفيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومن إخراج أيمن مكرم وتأليف سمير النيل والذي عرضا مؤخرًا في السينمات.