منه شلبي ونيللي كريم أبرز حضور حفل زفاف ابنه محمد السعدي

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أمس حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي بحضور النجوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان من أبرز النجوم منه شلبي ونيللي كريم، أحمد عز، يسرا وغيرهم.

تعاقدت النجمة منة شلبي، على بطولة عمل درامي جديد بعنوان "هدوء القتلة"، ومن المقرر أن يعرض الملتقى على منصة "نتفليكس".

ومسلسل هدوء القتلة هو معالجة درامية لنص روائي بنفس الاسم للكاتب طارق إمام، صدرت في عام 2006 والطبعة الثانية عام 2022، سيناريو محمد هشام عبية، إخراج كريم الشناوي، وجاري الاستقرار على باقي الممثلين المشاركين فيه، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في 8 حلقات فقط

تدور أحداثها في إطار من التشويق والأجواء البوليسية، حيث تستكشف الرواية العالم التحتي لمدينة القاهرة المزدحمة من خلال شخصية مزدوجة العوالم، شاعر وقاتل، حيث أن بطل الرواية وعلى عكس المسلسل، رجل.