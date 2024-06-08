تعرف على تفاصيل فيلم Three Bags Full" هيو جاكمان "

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم العالمي هيو جاكمان لخوض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم" Three Bags Full" ،والتي من المقرر أن يتم عرضه في 20 فبراير عام 2026.

ومن جانبه، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Three Bags Full، تقديم الممثل هيو جاكمان دور البطولة في الفيلم بمشاركة الممثلة والكاتبة العالمية إيما تومسون.



أبطال فيلم Three Bags Full

وكشفت شركة Amazon MGM المنتجة لفيلم Three Bag Full: A Sheep Detective Movie عن مشاركة الممثل العالمي هيو جاكمان في بطولة العمل مع الممثلة العالمية إيما تومسون والعديد من الفنانين منهم توسين كول وكوبنا هولدبروك سميث وكونليث هيل ومانديب ديلون.



أحداث فيلم Three Bags Full

وتدور قصة فيلم Three Bags Full في إطار كوميدي واقعي حول راعي أغنام والذي يقدم دوره هيو جاكمان يرعى قطيع من الأغنام بكل حب وفي كل ليلة يقرأ لهم قصة جريمة قتل ولغز حلها ويتخيل الراعي أن الأغنام تفهمه وتشاركه القصة وليس حسب بل يتخيل أنهم يتناقشون معه في حل لغز الجريمة حتى تأتي ليلة يقتل فيها هو بالفعل في أسباب غامضة ولا تستطيع الشرطة حل لغز الجريمة وتستطيع الأغنام حلها بالفعل كما كان يظن هو.

والقصة مأخوذة من الرواية التي تحمل نفس اسم الفيلم والتي نشرت لأول مرة في عام 2005.

