خاص... محمد عاطف يكشف لـ "دوت الخليج الفني عن تفاصيل أعماله الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الشاعر محمد عاطف عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة.



وقال عاطف في تصريح خاص لـ" دوت الخليج الفني ":" هناك تعاون مع الفنانة جنات من كلماتي وألحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين".

وأضاف: "أتعاون أيضا مع الفنانة شذي والأغنية من كلماتي والحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين".

آخر أعمال محمد عاطف

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد عاطف أغنية مبسوط يا بعد، الفنان رامي صبري، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية مبسوط يا بعد



سافر واتغرب قلبي معاه

حاولت أنساه لقيت معاناة كأني غريق في دوامة

سافر واتغرب قلبي معاه

حاولت أنساه لقيت معاناة كأني غريق في دوامة

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟

راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بإيه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟

ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟

راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بإيه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟

ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

فارق من غير ما يقوللي سلام

فأجني قوام وأهي الايام بتعمل فيا ما بادلها

فارق من غير ما يقوللي سلام

فأجني قوام وأهي الايام بتعمل فيا ما بادلها

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟

راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بإيه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟

ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟

راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بإيه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟

ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

