نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..عرض مسلسل "الوصفة السحرية" على قناة DMC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعرض اليوم مسلسل "الوصفة السحرية" عبر قناة DMC وقناة DMC دراما ويعرض المسلسل يومياً من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر DMC ويعرض لي تمام الساعة الحادية عشر عبر قناة DMC دراما.

وقد روجت الصفحة الرسمية لقناة Dmc عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية عن عرض مسلسل “الوصفة السحرية”، الذى من المقرر عرضه بداية من اليوم.

ونشرت الصفحة البوستر الترويجي لأبطال المسلسل، معلقة: “انتظروا مسلسل الوصفة السحرية بدءًا من 8 يونيو الساعة 8 مساء فقط على شاشة dmc”.

وطرحت قناة dmc خلال الأيام الماضية برومو مسلسل “ الوصفة السحرية ”، والذي من المقرر عرضه يوم ٨ يونيو الشهر الجاري، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية" يدور في إطار دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل “الوصفة السحرية”

ومسلسل "الوصفة السحرية" من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ولقاء سويدان وسلوي عثمان وإسلام جمال ورانيا منصور ومجموعة أخري من النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

شخصية شيري عادل في مسلسل "الوصفة السحرية"

وكشفت الفنانة شيري عادل فى لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامجه "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090 أنها تجسد فى المسلسل شخصية دكتورة تجميل متزوجة من عمر الشناوي وأبنة الفنان عماد رشاد.

وأضافت:" قصة المسلسل تدور حول المشاكل الزوجية التى تحدث فى بداية الزواج، مشيرة أن المسلسل يشهد الكثير من المواقف الكوميدية بين الزوج ووالد العروسة الذي يجسده الفنان عماد رشاد، وذلك بسبب سعيهم للتخلص مني من أجل الحصول على وقت فراغ يعيشوا فيه حياتهم بعيدا عني".