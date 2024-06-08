نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تشعل الأجواء بحفل زفاف ابنة محمد السعدي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت النجمة شيرين عبد الوهاب في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها من خلال غنائها بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي،ونجل رجل الأعمال منصور عامر، والذي يقام حاليا في أحد فنادق القاهرة.

كما حرصت شيرين عبد الوهاب على مفاجأة العروسين بتقديم أغنية جديدة وخاصة تحمل اسم زينة العرائس لـ حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي



كلمات أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة

وتقول أغنية شيرين عبد الوهاب

الجديدة والتي تحمل اسم زينة العرايس: القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل، والله وبقينا أهل وخمسة علينا.

اتمخطري ياحلوة يازينة ياوردة من جوا جنينة الله أكبر ما شاء الله، عريسنا دا قمر ليالينا، يارب بارك الذرية الصالحة ليهم وتفرح قلوبنا بيهم فرحة لبعض وش الخير يفتحلو كوبة بالمحبة والسعادة الحب يكبر كل مادا يبقى العمر الجاي خير، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل حلو المود والطقس على الصوت والرقص، اللي هي يفتحله كوبة بالمحبة والسعادة دي تقريبا هتبقى يستهله مش يفتحله دي اللي مش متأكده منها.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية الدهب، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية شيرين “الدهب”

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الاول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما



بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الاول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر



هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا.

