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أحمد جودة - القاهرة -

بعد تصدر خبر انفصالها... معلومات لا تعرفها عن دانية الشافعي

تصدر إسم الإعلامية السعودية دانية الشافعي مذيعة قناة إم بي سي 3 تريند محركات بحث جوجل في السعودية، فور مفاجأة متابعيها بخبر انفصالها عن زوجها وذلك بعد 6 أشهر فقط من زفافها.

ومن جانبه، أعلنت دانية خبر الانفصال عبر ستوري على حسابها في انستقرام قالت فيه:"بعض القصص تنتهي قبل أن تبدأ، كل الأمور خيرة من الله، تم انفصالي رسمياً والله يكتب لي كل خير."

وكانت دانية قد احتفلت بزفافهما في شهر نوفمبر 2023، وحضر الحفل عدد من المشاهير منهم سارة مراد، وسارة دندراوي، وأنابيلا هلال.



أبرز المعلومات عن دانية الشافعي

حصلت دانية الشافعي على الشهادة الثانوية بتفوق. انتقلت إلى إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة لدراسة الإعلام بالجامعة الأمريكية.



انضمت للعمل بإم ‌بي ‌سي 3 منذ بداية تأسيسها نهاية عام 2004 ، حصلت طوال مسيرتها بالعديد من الجوائز وقدمت مهرجانات وفعاليات في قناة إم ‌بي ‌سي 3، في عام 2014 أدت شخصية دانية بمسلسل كرتوني خاص بها ويحمل عنوان دانية عرض على القناة ذاتها.

تملك قناةً على موقع يوتيوب تقدم خلالها برنامج المنوع يحمل هرجة دانية، الذي تقدم خلاله عدة أفكار ومواضيع تهم العديد من الشرائح من المجتمع.

برامج تلفزيونية قدمتها

فوازير رمضان أكثر من موسم (إم ‌بي ‌سي 3).

قولولي كيف (إم ‌بي ‌سي 3).

المختبر (إم ‌بي ‌سي 3).

تخرّج في يوم (إم ‌بي ‌سي 3 - جزئين).

من أقوى (إم ‌بي ‌سي 3).

التجربة (إم ‌بي ‌سي 3).

صباح الخير يا عرب (إم بي سي 1).

zoo تايم (إم بي سي 3).

تواصل - فقرة قصيرة (إم بي سي 3).

ايش طابخين يا دانية؟ (إم ‌بي ‌سي 3 - جزئين).

قولولي ليش؟ (إم ‌بي ‌سي 3).

دانية - مسلسل كرتوني (إم بي سي 3).

توتة توتة (تطبيق شاهد نت).

