نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لأحمد فهمي بعد غياب عن السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم أول أمس حفل زفاف الفنانة جميلة عوض بحضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد فهمي.

وظهر فهمي بأول ظهور له برفقة شقيقه أحمد فهمي وزوجته.

https://www.instagram.com/p/C77g6IFCeKy/?igsh=ZG9ocG40OHNidHli

روج الفنان أحمد فهمي منذ قليل، لفيلمه الجديد “عصابة الماكس” بنشر البوستر الرسمي له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

ونشر أحمد فهمي البوستر الدعائي، معلقًا: «السكة لسه طويلة.. فيلم عصابة الماكس، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية، عصابة الماكس».

كما طرحت منذ قليل الشركة المنتجة لفيلم “عصابة الماكس” فيديو طريف لأبطاله، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي، وتحدث كل منهم عن تفاصيل دوره بطريقة مضحكة، وجاء ذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

علق أحمد فهمي على الفنان الذي من الممكن أن يقدم دور البطل، قائلًا: “صلاح عبد الله ينفع يعمل دور المكسيكي.. متخيلين وهو بيقول يا لوزة”.