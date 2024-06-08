نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات مسلسل " دون ذكر أسماء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استعاد الفنان أحمد الفيشاوي بشخصيته من مسلسل “ دون ذكر أسماء” وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:' عاطف ربيع من مسلسل دون ذكر أسماء وأول عمل لاستاذ تامر محسن في الدراما وآخر عمل كتبه وحيد حامد الله يرحمه واخر عمل لي في الدراما أيضا

استطاع فيلم “بنقدر ظروفك” للنجم أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم، على تصدر المركز الرابع في شباك إيرادات شباك التذاكر خلال الأسبوع الثاني من عرضه.

حقق فيلم “بنقدر ظروفك” مساء أمس الاحد إيرادات بلغت قيمتها 24 ألف و521 جنيه، بإجمالي إيرادات 250 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.