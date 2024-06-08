نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... أميرة هاني تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم الفنانة أميرة هاني، ترند محركات بحث “جوجل”، خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها في برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

ويبرز دوت الخليج الفني أبرز التصريحات التي صدرتها الترند، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

قالت أميرة هاني، إن سبب ابتعادها عن التمثيل هو علاقة عاطفية فاشلة وأثرت بشكل كبير على نفسيتها، خاصة بعد أن تحدت أهلها للموافقة على خطبتها لأحد الأشخاص بعد قصة حب كبيرة.

أضافت أثناء حديثها، أن بعد فترة من خطبتها اكتشفت أن خطيبها يريد الحياة بحرية بعد الزواج، ما مثل لها صدمة كبيرة وقررت الابتعاد عنه ودخلت في حالة شديدة من الاكتئاب، جعلتها تنام ساعات طويلة من يومها.

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها



وفي سياق منفصل، أعلنت الفنانة أميرة هانى فسخ خطوبتها عقب 3 أشهر من الاحتفال بالخطوبة، وتزامنًا مع عيد الحب.

وكتبت أميرة على حسابها بموقع "فيسبوك": "بعد مناقشات وخلافات دامت شهورًا وكان آخرها ليلة البارحة، بمناسبة عيد الحب قررت أبلغكوا أني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به فى آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو أننا "اتفقنا ألا نتفق" ! أتمناله الخير وربنا يوفق الجميع".



آخر أعمال أميرة هاني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة أميرة هانى مسلسل "عودة الأب الضال" الذى تشارك في بطولته مع بيومى فؤاد وتجسد دور ابنته، والعمل تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين.