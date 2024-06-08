نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... أحمد حافظ يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم المونتير أحمد حافظ زوج الفنانة جميلة عوض تريند محركات بحث جوجل، فور انتشار أنباء حول زفافه أمس الخميس في وسط تفاعل كبير من مشاهير الوسط الفني.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ أحمد حافظ



مولد أحمد حافظ

وُلد أحمد حافظ 21 سبتمبر 1982، حيث يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو نجل المهندس محمود حافظ مدير أستوديوهات الأهرام السابق.



تخرج أحمد حافظ في كلية التجارة الخارجية قسم إدارة الأعمال، ودخل مجال المونتاج في سن صغيرة، حيث بدأ في عمر 14 عامًا، وحصل على دورة تعليمية لدراسة الجرافيك.

أبرز المحطات الفنية لـ أحمد حافظ

اشتهر بدقته في العمل وحرفيته العالية في مجال المونتاج، ويُصنف ضمن أهم المونترين في مصر، وشارك في العديد من الأعمال الفنية المهمة، سواء أفلامًا أو مسلسلات، ومن هذه الأفلام: "إن شاء الله ولد"، "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.



وأيضًا فيلم "تراب الماس" مع آسر ياسين ومنة شلبي وإياد نصار، و"اشتباك"، "كيرة والجن" مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وفيلم "فوي فوي وفوي" مع محمد فراج، وأعمال أخرى كثيرة.

ومن المسلسلات أيضًا "تحت الوصاية" مع منى زكي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، وأيضًا مسلسل "هجمة مرتدة"، "لا تطفئ الشمس"، "جراند أوتيل" مع عمرو يوسف وأحمد داوود، "طريقي" مع شيرين عبدالوهاب، "ما وراء الطبيعة" مع أحمد أمين وغيرها من الأعمال.

أعمال جمعت جميلة عوض وأحمد حافظ قبل زواجهما



وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ خلال 3 أعمال فنية، وذلك قبل ارتباطهما؛ حيث كانت البداية في فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" الذي تم عرضه عام 2016، وبعده مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذي عُرض في شهر رمضان من عام 2017؛ إضافة إلى فيلم "الضيف" الذي تم عرضه عام 2019.

